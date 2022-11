Auf einem Kapitalmarkttag stellt Medios den mittelfristigen Ausblick dar. Geplant ist eine Expansion der Arzneimittelherstellung ins europäische Ausland. Zudem will man künftig auch personalisierte Medizin herstellen. Das Kerngeschäft in Deutschland soll gestärkt werden. Mittelfristig will Medios einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro schaffen. ...

