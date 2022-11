Im dritten Quartal erwirtschaftet USU Software einen Umsatz von 32,6 Millionen Euro, das ist ein Plus von 16,6 Prozent. Vor allem im Ausland ist es zuletzt gut gelaufen. Dort steigt der Umsatz um 53,5 Prozent auf 8,6 Millionen Euro an. Somit werden 26,4 Prozent (Vorjahr: 20,1 Prozent) des Umsatzes im Ausland generiert. Beim EBITDA gibt es ein Plus ...

