AlsterResearch veranstaltete einen gut besuchten Roundtable mit IR-Chef Olaf Scholz. Das Momentum bei Krones bleibt lebendig, was sich in den hervorragenden Q3-Ergebnissen, einem Rekord-Auftragseingang und dementsprechend einer weiteren Anhebung der FY22-Prognose des Unternehmens widerspiegelt. Der Auftragseingang reicht bis weit in das Jahr 2024 hinein, was die mittelfristigen Aussichten von Krones nach Einschätzung von AlsterResearch ebenfalls positiv beeinflusst. Darüber hinaus scheint Krones den aktuellen makroökonomischen Gegenwind gut zu meistern, was sich in stabilen und sogar steigenden Margen zeigt. Das Unternehmen ist einer der globalen Hidden Champions, die eine marktführende Position in der Abfüll- und Verpackungsindustrie einnehmen. Der Roundtable bestätigte daher die positive Einschätzung von AlsterResearch zu Krones, weshalb die Analysten ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 120,00 bekräftigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Krones%20AG





