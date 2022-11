DJ PTA-Adhoc: a.i.s. AG: Meldung über Insolvenzverfahren der a.i.s. AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Birkenau (pta018/24.11.2022/11:30) - Über das Vermögen der a.i.s. AG ist am 05. Dezember 2015 das Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Zum Insolvenzverwalter wurde bestellt:

Prof. Dr. Jan Roth c/o WELLENSIEK Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter PartG mbB Oberlindau 54 60323 Frankfurt am Main

Das Insolvenzverfahren soll durch Insolvenzplan beendet werden.

Hierbei sollen 73,5% der Aktien aller bisherigen Aktionäre auf einen Investor übertragen werden. Eine Entschädigung wird hierbei nicht gezahlt, da die Aktien an der a.i.s. AG aktuell keinen wirtschaftlichen Wert haben.

Der vollständige Text des Insolvenzplans mitsamt den Anlagen sowie der diesbezügliche Beschluss des AG Darmstadt, Insolvenzgericht, kann auf der Internetseite der a.i.s. AG http://www.ais-ag.com eingesehen werden.

Die Erörterung und die Abstimmung über den Insolvenzplan finden statt wie folgt:

05. Dezember 2022 um 10.00 Uhr Amtsgericht Darmstadt - Insolvenzgericht - Gerichtsgebäude D, Saal 14

Aktionäre, die an dem gerichtlichen Abstimmungstermin teilnehmen wollen, sind gehalten, ihre Beteiligung an der a.i.s. AG anhand entsprechend belastbarer Dokumente bei Gericht nachzuweisen (etwa aktueller Auszug aus Aktiendepot, Ausdruck aus Online-Banking).

Prof. Dr. Jan Roth

Rechtsanwalt

als Insolvenzverwalter

über das Vermögen der a.i.s. AG

(Ende)

Aussender: a.i.s. AG Adresse: Auf der Aue 9, 69488 Birkenau Land: Deutschland Ansprechpartner: Prof. Dr. Jan Roth Tel.: +49-(0)69-907458-18 E-Mail: Jan.Roth@wellensiek.de Website: www.ais-ag.com

ISIN(s): DE0006492903 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1669285800194 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2022 05:30 ET (10:30 GMT)