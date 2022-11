Netflix - Pullback bietet eine attraktive Einstiegschance!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: NFLX ISIN: US64110L1061



Rückblick: Die Filme und Serien des Streaming-Anbieters begeistern weiterhin die Menschen. Eine starke Konkurrenz macht Netflix aber zunehmend einen Strich durch die Wachstums-Rechnung. Die Aktie wurde im heurigen Jahr stark abgestraft und ist nun dabei sich zu erholen.

Meinung: Gerade in den kalten und dunklen Monaten greifen die Menschen verstärkt auf das umfangreiche Angebot an Filmen und Serien des Streaming-Pioniers zurück. Content bleibt in diesem Geschäft weiterhin King. Das Netflix-Papier konnte sich im Oktober, nach der Veröffentlichung der Q3-Zahlen, aus der Seitwärtsbewegung befreien. Auf diese starke Anzugsphase folgte ein Rücksetzer zum EMA-50. Danach zog die Aktie weiter nach Norden und machte abermals einen Pullback, welcher im Bereich des EMA-20 endete.

Chart vom 23.11 .2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 292.19 USD



Setup: Über der Kerze von Mittwoch könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Die Absicherung ließe sich nach dem Entry unter dem EMA-20 vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in NFLX



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.