VW Nutzfahrzeuge startet mit dem ID. Buzz in eine neue Ära: Der Elektro- löst den Dieselmotor ab. Wie gut funktioniert das? Und was bietet die aktuellste Software, mit der der Elektro-Van nun ausgeliefert wird? Christoph M. Schwarzer hat den ID. Buzz ausgiebig getestet und liefert seine Einschätzung. *** Der Buzz ist Liebe. Niemand kann sich dem Design mit Reminiszenzen an den T1 Bus entziehen. Volkswagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...