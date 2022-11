Es ist wieder Schnäppchenzeit. Gerade jetzt, wo die Inflation so hoch ist wie seit 40 Jahren nicht mehr, schauen die Menschen noch stärker auf Angebote. Da kommen Black Friday und Cyber Monday natürlich wie gerufen. An diesen Tagen purzeln massenhaft die Preise - die Käufer haben die Qual der Wahl.Im vergangenen Jahr gaben die Menschen weltweit 275 Milliarden Dollar in der Cyber Week (von Freitag bis Montag) für alle möglichen Dinge aus. 2022 werden es laut einer Schätzung von Adobe allein bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...