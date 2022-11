ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Kering angesichts des Weggangs von Gucci-Kreativdirektor Alessandro Michele auf "Outperform" mit einem Kursziel von 670 Euro belassen. Ein radikaler Wandel sei erforderlich, um das Wachstum der Marke wiederzubeleben, schrieb Analystin Natasha Brilliant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar gebe es nun einige Unsicherheit mit Blick auf die Nachfolge von Michele, aber ein Wechsel des Kreativdirektors sei die radikalste Veränderung, die der Luxusgüterhersteller vornehmen könne./la/mis



