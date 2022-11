Ende 2023 Umzug nach Stuttgart-Degerloch Die Hallesche Krankenversicherung hat die Gebäude ihres Firmensitzes im Stuttgarter Westen an den Kölner Projektentwickler Pandion verkauft. Im Jahr 1984 bezog die Hallesche mit damals 280 Mitarbeitern ihren neu errichteten Hauptsitz in der Stuttgarter Reinsburgstraße. Weitere Bauabschnitte sowie Käufe und Anmietungen in der Nachbarschaft folgten. Über 900 Mitarbeiter arbeiten heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...