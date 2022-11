Die Nordex SE macht's erneut in Polen: Hierfür hat die VSB Gruppe den Windturbinenbauer mit der Belieferung und Errichtung von 13 Anlagen des Typs N117/3600 für einen Windpark in Polen beauftragt. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service der Turbinen über den Zeitraum von 20 Jahren. Der Windpark entsteht in der polnischen Woiwodschaft Schlesien im Südwesten Polens nahe der tschechischen Grenze. ...

