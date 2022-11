2023 will MTU ein Umsatzplus von rund 20 Prozent erzielt, das bereinigte EBIT soll um etwa 23 Prozent zulegen. 2024 dürfte der operative Gewinn über den Werten von 2019, also dem Vor-Covid-Jahr, liegen. Bis 2025 will MTU ein jährliches Umsatzplus von rund 18 Prozent schaffen, das EBIT soll jährlich um rund 22 Prozent ansteigen. Getrieben werden diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...