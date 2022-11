SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesischen Solarmodule- und Solarzellen-Produzent JinkoSolar Holding hat eine weitere Immobilie im Heimatland China erworben. Der Solarmodulhersteller Jinko Solar Co. Ltd. hat am Dienstag ein Gebäude im Westen von Shanghai von dem in Schwierigkeiten geratenen Immobilienentwickler...

Den vollständigen Artikel lesen ...