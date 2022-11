EQS-News: Incergo S.A. / Schlagwort(e): Börsengang

[Wien, 24. November 2022] - Incergo S.A ("Incergo"), ein Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, kündigt seinen ersten Handelstag am Wiener Direct Market an. Incergo wird eine breite Palette von profitablen Best-in-Class-Franchise-Unternehmen mit einer einzigartigen Wachstumsformel zusammenführen. Mit Hilfe eines 'Agglomerationsmodells' werden Franchisegeber eingeladen, sich dem börsennotierten Unternehmen anzuschließen, ohne dabei die Identität ihrer Marke zu verlieren. Die Geschäftsstrategie von Incergo besteht darin, ein erstklassiges Unternehmen aufzubauen, das sich das Wissen erfahrener Franchise-Geber zunutze macht, um größere und stärkere Franchise-Unternehmen für sie und ihre Netzwerke aufzubauen. Darren Taylor, Franchise-Unternehmer und CEO von Incergo, sagte: "Wir werden britische und internationale Franchise-Marken einladen, sich uns in unserem neuen globalen Ökosystem bei Incergo anzuschließen." Er fuhr fort: "Jeder Franchisegeber weiß, dass ein kooperativer Ansatz funktioniert; das ist ein Mantra, das wir seit Jahren predigen. Wenn sich eine Franchise-Marke Incergo anschließt, wird sie ihre Identität nicht verlieren, wir werden das Recht des Franchise-Gebers respektieren, sein Unternehmen weiterhin so zu führen, wie er es zuvor getan hat, und wir werden nicht auf zentralisierten Operationen bestehen, obwohl wir sie ermutigen würden, zusammenzuarbeiten, wenn es für beide Seiten von Vorteil ist. Durch die Zusammenarbeit werden die Franchisegeber von der Unterstützung auf Augenhöhe, der gemeinsamen betrieblichen Effizienz und den Größenvorteilen profitieren, was uns allen hilft, stärkere und widerstandsfähigere Franchiseunternehmen für die Zukunft aufzubauen." Besuchen Sie www.incergo.net/ für weitere Informationen Über Incergo Incergo S.A. vereint eine breite Palette von profitablen, erstklassigen Unternehmen mit einer einzigartigen Wachstumsformel. Die Geschäftsstrategie des Unternehmens ist eine Holdinggesellschaft, die Unternehmen erwirbt, die Master-Franchise-Unternehmen sind. Kontakt für IR- und Medienanfragen: Incergo S.A, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953 Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

