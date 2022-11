Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der ifo Geschäftskimaindex hat die Märkte heute positiv überrascht. Der Index stieg von 84,3 Punkten im Oktober auf 86,3 Zähler im November an. Dr. Klaus Wohlrabe vom ifo Institut verweist vor allem auf die verbesserten Erwartungen. Die Perspektiven der deutschen Wirtschaft könnten sich damit verbessern. "Wenn sich das bestätigt, bin ich zuversichtlich für das nächste Jahr", so der ifo-Experte. Um eine Rezession dürfte Deutschland zwar nicht herumkommen. Allerdings sollte sie nicht so stark ausfallen, wie von vielen zuvor befürchtet. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1