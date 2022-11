Hamburg (ots) -- Familie, Freund:innen oder doch lieber solo? 67 % der deutschen Befragten* träumt von einem Weihnachtsfest fernab aller Traditionen- Auf den letzten Drücker: Beliebtester Abreisetag vor den Feiertagen ist der 23. Dezember- Weiße Weihnachten war gestern: Die DACH-Region genießt die Feiertage lieber unter Palmen (37 %)Die Feiertage verbringen wir traditionell im Kreise der Familie mit mehreren Generationen unter einem Dach. Ein Blick auf die Reisepläne der Deutschen, Österreicher:innen und Schweizer:innen verrät einen ganz neuen Trend: Weihnachten in wärmeren Gefilden, und vielleicht sogar mit dem Freundeskreis statt Familie? Der Online-Reisevermittler Opodo (http://www.opodo.de) hat nachgefragt und nimmt die Reiselust der DACH-Region einmal genauer unter die Lupe.Jahresausklang mal anders?Alle Jahre wieder... - oder eben doch nicht? Rund zwei Drittel der Deutschen (67 %) kann sich vorstellen, mit den klassischen Weihnachtstraditionen zu brechen: 37 % der Befragten möchten die Feiertage bei Sonnenschein und tropischer Wärme verbringen, knapp jede:r Fünfte (21 %) kann sich vorstellen, gemeinsam mit Freund:innen zu feiern und sogar jede:r Zehnte (9 %) liebäugelt mit einem Solo-Trip über Weihnachten. So ganz ohne Familie geht es aber doch nicht: Mehr als die Hälfte aller Befragten (54 %) hätte die Familie auf Fernreisen dennoch gern dabei, bei den 45-64-jährigen möchte sogar mehr als jede:r dritte (64 %) nicht auf die Liebsten verzichten. Die Damen sind dabei insgesamt etwas familienverbundener als die Herren (F: 57 %, M: 45 %). Die kalte Jahreszeit wollen besonders die 25-34-jährigen gern mit einer Sommerpause überbrücken (42 %, vgl. 55-64-jährige: 16 %). Rund ein Drittel der Befragten (33 %) hingegen lehnt ein Weihnachtsfest fernab aller Traditionen kategorisch ab, in der Altersgruppe 55+ zelebriert sogar mehr als die Hälfte lieber das "Alle Jahre wieder" unter dem Tannenbaum im heimischen Wohnzimmer (55-64 J: 48 %, 65+ J: 60 %).Der reisestärkste Tag** ist mit Hinblick auf den Weihnachtsurlaub stets der 23. Dezember - nicht nur Schulen und Universitäten läuten spätestens einen Tag vor Heiligabend die Ferien ein, auch Arbeitnehmer:innen starten hier meist in den Weihnachtsurlaub. Die beliebteste Reisedauer über die Feiertage sind 5-10 Tage (DE 47 %, CH 47 %, AT 42 %): Die perfekte Länge, um sowohl die Weihnachtsfeiertage als auch den Jahreswechsel fernab des Alltags zu verbringen.Palmenwedel statt TannengrünUnd wohin zieht es die DACH-Bewohner:innen, wenn sie Weihnachten fern der heimischen Tannen verbringen? Ganz klar in den Süden! Destinationen mit Schnee-Garantie für weiße Weihnachten sucht man in den beliebtesten Reisezielen*** für die Feiertage vergeblich:TOP 5 Deutschland1. Madrid2. Teneriffa3. Istanbul4. London5. BarcelonaTOP 5 Österreich1. London2. Amsterdam3. Barcelona4. Hamburg5. ParisTOP 5 Schweiz1. Lissabon2. Porto3. Madrid4. New York City5. IstanbulGrößter Beliebtheit erfreuen sich mit über der Hälfte aller Buchungen Ziele, die weniger als 1500 km vom Abflughafen entfernt sind (DE: 51 %, CH: 54 %, AT: 62 %): Gerade mediterrane Metropolen wie Madrid, Barcelona und Lissabon, aber auch die Kanarischen Inseln sind innerhalb weniger Flugstunden bequem zu erreichen und locken mit ihren milden Temperaturen. Im Vergleich dazu zieht es nicht einmal jede:n Vierte:n Reisenden über die Feiertage rund um den Globus (DE: 18 %, CH: 22 %, AT: 15 %). Die Favoriten der Deutschen, Schweizer:innen und Österreicher:innen? Hierbei sind sich die drei Nationen einig und verbringen die Feiertage gern in der thailändischen Hauptstadt Bangkok, im strahlend leuchtenden Big Apple New York oder in der Wüstenmetropole Dubai.Ob nah oder fern, mit der Familie oder mit Freund:innen: Opodo wünscht allen Reisenden und Daheim-bleibenden frohe Festtage und einen guten Start ins Jahr 2023!* Befragt wurden 10.000 Reisende in acht Märkten (GB, US, FR, DE, ES, IT, PT, SE), darunter 1000 Befragte aus Deutschland.** Ausgewertet wurden Buchungen mit Abreisen im Zeitraum zwischen dem 19.-31. Dezember 2022, 2021 und 2020.*** Destinationen von deutschen, schweizer und österreichischen Reisenden am 24. Dezember.Pressekontakt:bcw | burson cohn & wolfe GmbHMail: edreamsodigeo@bcw-global.comOriginal-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101081/5378619