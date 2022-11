Encavis kauft einen weiteren Solarpark in Schweden. Dieser befindet sich an der schwedischen Ostküste in Västervik. Die Kapazität liegt bei 14 MW. Der Park soll im dritten Quartal 2023 ans Netz gehen. Finanzielle Details werden nicht genannt. Der Erwerb erfolgt als Teil einer Partnerschaft mit Solgrid aus Norwegen. Die beiden Unternehmen wollen an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...