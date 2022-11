Die Aktie vom Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA vollzieht derzeit eine wahre Berg-und-Talfahrt: In den vergangenen drei Monaten ging es von 1,62 Euro in den Keller bis auf 1,01 Euro (24-Monats-Tief am 12. Oktober 2022) und aktuell notiert die Nel ASA-Aktie wieder bei 1,46 Euro. Unter dem Strich ging es in der Drei-Monats-Betrachtung rund 12% in den Keller, während auf Drei-Jahres-Sicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...