Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

Unternehmen: clearvise AG

ISIN: DE000A1EWXA4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 24.11.2022

Kursziel: 3,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70.

Zusammenfassung:

clearvise plant eine Kapitalerhöhung von bis zu EUR25 Mio. durch die Ausgabe von bis zu 12 Mio. Aktien zu EUR2,10 pro Aktie. Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung des geplanten Grünstrom-Portfolio-Wachstums und ist insbesondere für die Übernahme des Tion-Portfolios (159 MW) sowie zwei weiterer Solarprojekte mit einer Leistung von zusammen ca. 49 MW bestimmt. Nach erfolgreicher Umsetzung aller drei Projekte wird das Grünstromportfolio eine Kapazität von ca. 511 MW haben (gegenwärtig: 303 MW). Wir unterstellen eine erfolgreiche Platzierung und haben unser Modell entsprechend angepasst. Bei kaum veränderten Schätzungen ergibt unser aktualisiertes DCF-Modell weiterhin ein Kursziel von EUR3,70. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.70 price target.





Abstract:

clearvise plans a capital increase of up to EUR25m by issuing up to 12m shares at EUR2.10 per share. The capital raise will be used to finance the planned growth of the green power portfolio and is particularly intended for the acquisition of the Tion portfolio (159 MW) as well as two additional solar projects with a combined capacity of ca. 49 MW. After successful completion of all three projects, the green power portfolio will have a capacity of ca. 511 MW (currently: 303 MW). We assume a successful placement and have adjusted our model accordingly. Our updated DCF model still yields a EUR3.70 price target following the marginal changes to our estimates. We confirm our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26033.pdf



°