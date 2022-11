Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ging in der letzten Handelswoche mit 140,08 Prozentpunkten aus dem Handel, so die Börse Stuttgart.Zu Wochenbeginn habe er sich etwas freundlicher bei 140,38 Prozentpunkten gezeigt. Nach einem weiteren Anstieg bis zum vorläufigen Wochenhoch auf 140,78 Prozentpunkte am Montagnachmittag habe er bis Mittwochmittag wieder nachgegeben. ...

