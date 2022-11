DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 25. November (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq 2. Quartal: +0,1% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,2% gg Vj 1. Veröff:: +1,2% gg Vj 2. Quartal: +1,6% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Dezember PROGNOSE: -40,0 Punkte zuvor: -41,9 Punkte 08:00 DE/Auftragseingang Bauhauptgewerbe September *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November PROGNOSE: 83 zuvor: 82 *** 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede im Bundestag 09:30 DE/Bundesrat, Plenarsitzung 09:30 EU/Treffen der Handelsminister 11:30 DE/Regierungs-PK *** 13:00 DE/Thyssenkrupp AG, Capital Market Update 15:30 EU/Sondertreffen der Innenminister 16:15 DE/Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Premierministerin Borne, PK nach Gespräch 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Verleihung des Deutschen Afrika-Preises - EU/Ratingüberprüfungen für die Schweiz (Moody's), Türkei (Moody's), Bulgarien (S&P), Liechtenstein (S&P), Russland (S&P) - US/verkürzter Handel am Anleihemarkt (bis 20:00 MEZ), am Aktienmarkt NYSE (bis 19:00 MEZ) und an der Nasdaq (bis 19:00 MEZ) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

