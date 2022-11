Wenn Sie heute US-Aktien wie Tesla, Apple oder Amazon handeln wollen, dann müssen Sie diese Infos hier wissen. Und auch morgen wird der US-Handel eingeschränkt sein. In den USA ist Thanksgiving. An diesem wichtigen Feiertag für die Amerikaner, sind die Börsen am heutigen Donnerstag komplett geschlossen. Anleger können US-Aktien natürlich in Deutschland an den Börsen handeln, doch es wird sicherlich ein deutlich niedrigeres Volumen geben und daher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...