Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Ungarn emittiert eine Anleihe (ISIN XS2558594391/ WKN A3LBMA) mit Fälligkeit zum 22.02.2027, so die Börse Stuttgart.Das Land bezahle seinen Gläubigern einen Zinssatz von 5,00%. Das Emissionsvolumen betrage eine Milliarde Euro. Die erste anteilige Zinszahlung erfolge bereits am 22.02.2023. Die weiteren Zinsauszahlungen würden im jährlichen Turnus stattfinden. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergebe für Ungarn ein BBB Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 24.11.2022) (24.11.2022/alc/n/a) ...

