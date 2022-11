Frankfurt (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton gab heute bekannt, dass der Templeton Global Climate Change Fund (der Fonds) (ISIN LU0260866552/ WKN A0KEC6) das Drei-Sterne-Label des FNG (Forum für Nachhaltige Geldanlagen e.V.) erhalten hat, einer unabhängigen und gemeinnützigen Organisation in Deutschland, die Qualitätsstandards für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum setzt, so Franklin Templeton in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

