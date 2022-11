Bedingt durch eine fulminante Rally baute der DAX seinen Vorsprung in der Jahresperformance deutlich aus. Inzwischen notiert der Index sogar näher am Allzeithoch als an seinem erst Ende September markierten Jahrestief. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang zu allen Musterdepots - Keine Gewinne mehr verpassen! Die neuesten News zu Markttrends Keine Mindestlaufzeit - monatlich kündbar Jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...