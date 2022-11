DJ Paschal Donohoe steuert auf zweite Amtszeit als Eurogruppen-Chef zu

BRüSSEL (AFP)--Der Ire Paschal Donohoe steuert auf eine zweite Amtszeit als Präsident der Eurogruppe zu. Der 48-Jährige sei der einzige Kandidat für den Posten, teilte der Europäische Rat am Donnerstag mit. Donohoe hat das Amt bereits seit Juli 2020 inne. Die Wahl des Präsidenten soll auf der nächsten Sitzung der Eurogruppe am 5. Dezember stattfinden. Eine Mehrheit ist dem Iren dabei laut EU-Kreisen offenbar sicher.

In der Eurogruppe kommen monatlich die 19 Finanzminister der Währungsunion zusammen. Hauptaufgabe ist eine enge Koordinierung der Wirtschaftspolitik. Diese Funktion erwies sich in der Finanzkrise 2008 und zuletzt während der Corona-Krise, die die europäische Wirtschaft in eine historische Rezession stürzte, als äußerst wichtig. Auch angesichts der negativen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf die europäische Wirtschaft kommt dem Gremium eine wichtige Rolle zu. Die Amtszeit des Eurogruppen-Chefs beträgt zweieinhalb Jahre.

