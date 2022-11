DJ Heidelberg Materials kauft in Berlin zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelberg Materials baut das Geschäft in Deutschland mit einer kleineren Übernahme in der Bundeshauptstadt aus. Die Berliner RWG I Holding GmbH werde laut Mitteilung zum 1. Januar 2023 von der Adcuram Group GmbH übernommen. RWG ist im Bereich Abbruch und Baustoffrecycling mit weiteren ergänzenden Geschäftsbereichen tätig. Mit drei Standorten in Berlin und 250 Beschäftigten erwirtschafte das Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro Umsatz pro Jahr.

"Unser langfristiges Ziel ist es, eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren und damit bei der Herstellung unserer Produkte dem Einsatz von rezyklierten Gesteinskörnungen Vorrang gegenüber Primärrohstoffen zu geben", wird Christian Knell, Sprecher der Heidelberg Materials Geschäftsleitung Deutschland, in der Mitteilung zitiert. Heidelberg Materials übernehme das Unternehmen über die Tochter Heidelberger Sand und Kies GmbH.

Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

