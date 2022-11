© Foto: Unsplash



Diese Aktien-Bewegung sollten Sie jetzt nicht verpassen: Unser FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter verrät, warum er diese Aktie auf dem Schirm hat. Hier schreit alles "Kauf mich, um Gewinne mitzunehmen"!

Tatsächlich macht die MTU-Aktie in den letzten Tagen Freude. Und da ginge noch mehr, wenn wir Stefan Klotter, unserem Charttechnik-Experten von FAST BREAK, folgen. Was ist da noch drin und warum hast Du Dich für einen Kauf der MTU-Aktie schon früh vor einer Woche entschieden, haben wir ihn gefragt. (Tipp: Wenn Sie direkt mit Stefan traden wollen, empfehle ich Ihnen FAST BREAK! Hier klicken.)



Stefan Klotter antwortete uns superschnell und ausführlich: "MTU schaffte es nach einer charttechnischen Sektoranalyse Luft- und Raumfahrt mit Werten wie u.a. Airbus, Boeing, Textron oder AeroVironment als aussichtsreichster Kandidat auf die Watchlist. Das Unternehmen hatte nach Vollendung einer Schulter-Kopf-Schulter Formation einen Absturz bis auf 150,55 Euro hingelegt, von dem es sich relativ schnell wieder erholte. Eine rasante Aufwärtsbewegung mit Ausbildung einer Fahnenstange katapultierte MTU bis zur Marke von 185,20 Euro. Im Anschluss bildete sich eine trendbestätigende konsolidierend wirkende bullische Flagge aus.



Der Ausbruch aus dieser Flagge war gleichzeitig der Einstieg bei FAST BREAK in die Aktie und fiel zusammen mit dem Kapitalmarkttag des Unternehmens, der die Investoren überzeugte.



Ein gutes Beispiel dafür, dass die Technische Analyse und die fundamentale Analyse zwar unterschiedliche Welten darstellen, sich aber exakt das gleiche Sonnensystem teilen. Die Empfehlung an FAST BREAK-Kunden ging bei 185,20 Euro am 17.11.2022 raus, der aktuelle Kurs am 24.11.2022 beträgt 198 Euro. Eine Performance von 7 % in 7 Tagen. Wohlgemerkt für die reine Aktie.



Ein Derivateeinsatz mit moderatem Hebel von 4 hätte bereits eine Performance von rund 30 % im gleichen Zeitraum erzielt. Mit Erreichen der Marke von 200 Euro - gleichbedeutend mit dem Kopf der SKS-Formation von August 2022 werden die ersten Gewinne mitgenommen, da dieser Widerstand im ersten Anlauf nicht durchbrochen werden dürfte.



Ein Pullback Richtung 185,20 Euro ist die wahrscheinlichere Alternative. Von dort aus empfiehlt sich ein erneuter Einstieg mit der lukrativen Chance auf einen erneuten Test der 200 Euro Marke und entsprechender Rendite."



