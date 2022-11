EQS-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

DEMIRE AG vermeldet erfolgreichen Abschluss des Rückkaufs eines Teils ihrer 1,875% Senior Notes 2019/2024



24.11.2022 / 18:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DEMIRE AG vermeldet erfolgreichen Abschluss des Rückkaufs eines Teils ihrer 1,875% Senior Notes 2019/2024 Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan und Südafrika bestimmt. International Securities Identification Number (ISIN) der Senior Notes: DE000A2YPAK1 Langen, 24. November 2022 - DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ("DEMIRE") schließt den Rückkauf von EUR 50 Mio. des Nominalwertes seiner 1,875 % Senior Note, die im Oktober 2024 ausläuft und am Euro MTF Markt in Luxemburg gehandelt wird, als Teil ihrer fortlaufenden Liquiditätssteuerung erfolgreich ab. Der Rückkauf erfolgte zu einem durchschnittlichen Kurswert von 72. Der Nominalwert der gegenüber gruppenfremden Gläubigern ausstehenden Anleihe 2019/24 verringert sich durch den Rückkauf auf EUR 550 Mio. Der Vorstand

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG DEMIRE - REALize Potential Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügt zum 30. September 2022 über einen Immobilienbestand von 64 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 1,0 Mio. m². Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,7 Milliarden. Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. Kontakt

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: + 49 6103 3724944

Email: stinauer@demire.ag

24.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com