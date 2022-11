Halbzeit bei unserem "Battle der Börsenprofis". Dies hier ist bereits die siebte von insgesamt 14 Folgen dieser Staffel. In der heutigen Ausgabe wird es auch wieder mehrere Zukäufe geben. Welche Werte dies sind und ob sich am Ranking etwas geändert hat, erfahrt Ihr hier... Alfred Maydorn (Autor des Börsendienstes "maydornreport"), Martin Weiß (stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR) und Lars Winter (stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins BÖRSE ONLINE) kämpfen um den Titel "Depot Champ 2022". ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1