EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Netfonds AG: Zwischenmitteilung für Q1 - Q3 2022: stabil in herausforderndem Marktumfeld



24.11.2022 / 18:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Brutto-Konzernumsatz nach 9 Monaten 131,70 Mio. EUR

Netto-Konzernumsatz nach 9 Monaten 23,80 Mio. EUR

Operatives EBITDA bei 3,10 Mio. EUR

Aufwand von - 0,30 Mio. EUR aus Entkonsolidierung der V-D-V GmbH



Nettomittelzufluss von ca. 1,10 Mrd. Euro seit Jahresbeginn, Assets under Administration liegen mit 20,2 Mrd. EUR über Vorjahr.



Hamburg, 24. November 2022 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Abwicklung, Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, hat heute ihren Zwischenbericht zur Geschäftsentwicklung des Konzerns für Q1 - Q3 2022 veröffentlicht.



Der Brutto-Konzernumsatz lag in den ersten neun Monaten bei 131,7 Mio. EUR (9 M/2021: 128,1 Mio. EUR), während der Netto-Konzernumsatz bei 23,80 Mio. EUR (9 M/2021: 23,3 Mio. EUR nach Bereinigung der Vorjahreswerte um die veräußerte NSI Netfonds Structured Investments GmbH) lag. Das operative EBITDA liegt trotz der weiterhin hohen Investitionen in die Weiterentwicklung der finfire Plattform und den damit verbundenen Kosten nach neun Monaten bei 3,10 Mio. EUR. Bedingt durch die Veräußerung der V-D-V GmbH wurde die Beteiligung im abgelaufenen Quartal entkonsolidiert. Dies führte zu einem Einmalaufwand von - 0,30 Mio. EUR.



Hauptumsatzträger in den ersten neun Monaten waren weiterhin die Geschäftsbereiche Wholesale und Regulatory. Die Assets under Administration inklusive Fonds Advisory entwickelten sich trotz des herausfordernden Marktumfeldes weiter positiv. Das Neu-Mittelaufkommen lag bis Ende Q3 bei ca. 1,10 Mrd. EUR. Die gesamten Assets stiegen gegenüber dem Vorjahr leicht auf rund 20,20 Mrd. EUR an. Der breite Markt-Rückgang von ca. 20% zum 30.09.2022 an den Kapitalmärkten verhinderte einen noch dynamischeren Anstieg. Die weiterhin anhaltenden Mittelzuflüsse im Depotgeschäft über die finfire Plattform und in der Vermögensverwaltung legen die Grundlage für den nächsten dynamischen Wachstumsschub, sobald sich die Kapitalmärkte stabilisieren.



Der Bereich Immobilien und Misc.(Sonstiges) ist durch die vorjährige Ausgliederung des Immobilienbereiches (NSI GmbH) in seiner Gewichtung nur noch marginal.



Das Interesse und die Attraktivität an der finfire Plattform konnte im abgelaufenen Quartal durch weitere Kooperationen u.a. mit der Bonnfinanz, die im ersten Quartal 2023 startet, nachdrücklich unter Beweis gestellt werden. Hier erwartet Netfonds auch durch die verstärkte Einbeziehung der Vermögensverwaltungsplattform zukünftig ein hohes Wachstumspotenzial.



Nachfolgend die Zahlen im Detail:



in Mio. EUR 9 M 2022 9M 2021 Delta Q3 2022 Q3 2021 Delta Brutto Konzernumsatz 131,7 128,1 2,80% 39,8 46,5 -14,30% Netto Konzernumsatz 23,8 23,3 2,10% 7,1 7,7 -7,30% EBITDA 3,1 0,3 Entkonsolidierung V-D-V GmbH -0,3 EBIT 0,4 1 -59,70% -0,7 0,3 EBT 0,4 0 n.a. -0,7 -0,1

in Mio. EUR 9 M 2022 9 M 2021 Assets im Depotgeschäft 14.500 14.500 davon Assets u. Mgmt 2.500 2.300 Fonds Advisory 5.700 5.600 Assets u. Admin. 20.200 20.100

Prognose und Ausblick



Mit den nun vorliegenden Zahlen per Ende des dritten Quartals konkretisiert der Vorstand der Netfonds AG die Prognose zur Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr.



Netfonds geht nunmehr von einem Bruttoumsatz zwischen 175 -185 Mio. EUR aus, sowie einem Netto-Konzernumsatz in der Größenordnung von 33,5 - 37,5 Mio. EUR. (Die Veräußerung der V-D-V GmbH führt zu einer laufenden Verringerung des Netto-Konzernumsatzes um ca. 1,60 Mio. EUR p.a.). Das operative EBITDA wird auf Grundlage der Prognose im Bereich von 5,0 bis 7,0 Mio. EUR erwartet.



In der vertrieblichen Kooperation mit der ehemaligen Immobilientochter NSI GmbH sind insbesondere seit dem Sommer, bedingt durch die gestiegenen Finanzierungskonditionen, deutlich gebremste Verkäufe aus bestehenden Immobilien-Portfolios festzustellen. Wir erwarten daher bis zum Jahresende nur noch geringe Erlöse aus dem Bereich Immobilien. Der schwächere Kapitalmarkt hat darüber hinaus im abgelaufenen Q3 2022 die Erträge belastet. Die sich im Moment abzeichnende Stabilisierung kann allerdings zusammen mit den kontinuierlichen Mittelzuflüssen zügig wieder zu einem deutlichen Anstieg der Erlöse führen. Aufgrund dieser Situation rechnen wir aktuell mit einer höheren Bandbreite der Jahresprognose.



Kontakt



Aud Strobel

Investor Relations

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Tel.: +49 /40 /822 267 -314

E-Mail: astrobel@netfonds.de





Über die Netfonds Gruppe



Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.







24.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com