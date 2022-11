Sodexo: die Bullen lassen nicht locker!

Geschäftsjahr 2022 erfolgreich abgeschlossen: Umsatzwachstum +21.2 %, organisches Wachstum +16,9 %, Gewinn pro Aktie verdoppelt! Sodexo (SW) jetzt kaufen?

Symbol: SW ISIN: FR0000121220

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des französischen Catering- und Facility-Management-Unternehmens liegt bei einem Halbjahresplus von rund 26 Prozent in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. In den letzten drei Wochen formierte sich eine Widerstandslinie, die nicht allzu weit vom 20er-EMA entfernt ist. Die positive Entwicklung wurde im Zeitraum vom 14. bis 18. November durch den Rückkauf von 263.500 Aktien unterstützt.

Chart vom 24.11.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 90.60 EUR







Meine Expertenmeinung zu SW

Meinung: Sodexo wurde 1966 von Pierre Bellon in Marseille gegründet, hat seine Zentrale aber mittlerweile in Paris. Für das am 31. August 2022 beendete Geschäftsjahr 2022 berichtete der Vorstand von einem Umsatzwachstum von 21.2 Prozent und dass sich der Gewinn pro Aktie gegenüber dem Vorjahr verdoppelt habe. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein organisches Wachstum zwischen 8 und 10 Prozent angestrebt. Die Dividende wurde um 20 Prozent erhöht und erreichte eine Dividendenrendite von 2,66 Prozent.

Setup

Mögliches Setup: Der Trigger liegt bei der oben genannten Widerstandsline, der Stopp Loss mit etwas Abstand unter den letzten beiden Tageskerzen und das Kursziel ermitteln wir mit der Measured-Move-Methode. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 3.5. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SW.

Veröffentlichungsdatum: 24.11.2022

