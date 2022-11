LONDON, Nov. 24, 2022), ein Unternehmen, das 2012 als Kapitalverwaltungsgesellschaft in Großbritannien und Kuala Lumpur mit Niederlassungen auf der ganzen Welt gegründet wurde und jetzt zu den führenden Unternehmen für elektrische Lösungen gehört, die sich auf die Herstellung von Mining-Ausrüstung, Solarenergie und Adaptern für die Benutzer konzentrieren, gibt die neue Produktkombination bekannt. Die Produktlinie ist hauptsächlich für elektrische Zwecke bestimmt. Jeder gekaufte Miner wird mit einem Solarpanel geliefert, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Hier finden Sie Produkte https://tusklimited.com/products

Als eines der führenden Unternehmen für elektrische Lösungen hat Tusk Innovation 30 % Rabatt auf seine Mining-Ausrüstung angekündigt, die ein Solarmodul mit einem Bitcoin-Miner kombiniert. Mit ihrer jüngsten Bewegung von polykristallinen zu photovoltaischen Materialien hat Tusk inc. hat im Laufe der Zeit die Effizienz der Kombination ihrer Solarprodukte mit Kryptowährungs-Minern getestet, und dies hat sich als am effektivsten erwiesen. Tusk Inc. Investoren können jetzt problemlos ihre Coins ohne Unterbrechungen, mit geringeren Risiken und maximalem Gewinn schürfen.



Dies ist ein Versuch, den Stromverbrauch zu reduzieren, wenn Kunden Kryptowährungen schürfen, und wurde letzte Woche vom COO, John Walls, bekannt gegeben. Laut Walls "machten die Berichte deutlich, dass die Menge an Strom, die Miner benötigen, mäglicherweise zu groß ist, um sie zu handhaben. Daher haben wir eine plausible Option erhalten."



Mining-Gewinne

Obwohl es für viele Menschen großartig und sehr profitabel ist, Mining-Farmen für Kryptowährungen einzurichten, gibt es viele Spekulationen, dass ihnen erhebliche Kosten entstehen können, insbesondere im Hinblick auf den Stromverbrauch. Durch die Bereitstellung eines Solarpanels, das nicht mit Ihren Stromrechnungen verbunden ist, und eines Bitcoin-Mining-Geräts, das Dual-Mining-Aufgaben ausführen kann, hat Tusk Inc. eine langlebige Lösung geschaffen. Sie können einfach Ihre Coins schürfen und sich nicht um die Volatilität des Marktes kümmern, während Sie gleichzeitig den Stromverbrauch ignorieren.



Tusk Inc. hat sich von anderen dadurch abgehoben, dass Kunden Krypto-Wallet-Entwicklungsdienste sowie Grafikverarbeitungseinheiten von dem Unternehmen erhalten können, das Niederlassungen auf drei Kontinenten unterhält. Darüber hinaus verfügt es über umfangreiche Erfahrungen unter anderem in den Bereichen Blockchain-Entwicklung und Bitcoin-Mining-Lösungen.



Über Tusk

Tusk Inc. wurde 2012 von einem Team von Managementexperten gegründet und später durch ein Team von Technologieexperten ergänzt. Heute ist Tusk Inc. einer der führenden Anbieter von elektrischen Lösungen. Sie sind auch stolz auf ihre Fähigkeit, Risiken effektiv zu managen, da sie seit über einem Jahrzehnt im Bereich des Risikomanagements tätig sind. Und durch mehrere technologische Fortschritte haben sie weniger riskante Unternehmungen in das Risikomanagementsystem integriert, von denen eines das Kryptowährungs-Mining unter Verwendung von Photovoltaik-Materialien ist.

