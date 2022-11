DJ PTA-News: NSI Asset AG: Jahresergebnis 2022 - Umsatzprognose

Hamburg (pta037/24.11.2022/20:00) - Die NSI Asset AG konkretisiert das Konzernergebnis und geht nun für das Geschäftsjahr 2022 von einem Konzernumsatz zwischen 19 bis 22 Mio EUR sowie einem EBITDA von 2,5 bis 3,3 Mio EUR aus.

Insbesondere bei unseren operativen Tochtergesellschaften im Immobilienbereich sind seit dem Sommer, bedingt durch die gestiegenen Finanzierungskonditionen, deutlich gebremste Verkäufe aus den bestehenden Portfolios festzustellen. Gleichwohl erwirtschaftet das überwiegend aus vermieteten Wohnungen bestehende Immobilienportfolio einen kontinuierlichen deutlichen Mietüberschuss. Eine valide Prognose über das Geschäftsjahr 2022 ist daher aktuell nicht möglich.

Aussender: NSI Asset AG Adresse: Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 40 524737994 E-Mail: efleck@nsi-asset.de Website: www.nsi-asset.de

ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

