Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Dubai beendete am 20. November das erste Dubai eSport Festival (DEF 2022), das unter der Schirmherrschaft seiner Hoheit Scheich Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vorsitzender des Dubai Media Council, stattfand. Das DEF 2022, das vom 9. bis 20. November im Dubai Exhibition Centre in Dubai Expo City stattfand, wurde von Dubai Festivals and Retail Establishment (DAPITAL) in Zusammenarbeit mit VSPN, einem weltweit führenden Anbieter von eSport-Aktivitäten und -Lösungen, und dem Presenting-Partner du ausgerichtet.Das Festival, das die Position von Dubai als Drehscheibe für Technologie, Innovation, Veranstaltungen und Tourismus stärkt, brachte führende Gamer, Vordenker von eSport und Fans aus der ganzen Welt zusammen. Am letzten Tag des 12-tägigen Festivals fand die Meisterschaftsrunde der ersten PUBG Global Championship 2022 Grand Finals statt, bei der das Team Natus Vincere den ersten Platz und Team 17 den zweiten Platz belegte.Das DEF 2022 startete mit dem zweitägigen Initiate Summit, einer bahnbrechenden B2B-Lern- und Networking-Plattform für Fachleute, Entwickler und Kreative aus der eSport- und Gaming-Branche. Dieser Gipfel fand in Zusammenarbeit mit dem Dubai World Trade Centre (DWTC) und Dubai Media City statt, einem Mitglied der TECOM Group und Knowledge Partner der Veranstaltung. Der erste Gipfel mit mehr Anmeldungen als vorgesehen begrüßte über tausend Teilnehmer und mehr als 60 Vordenker aus den Bereichen Industrie und eSport, die Dubais Wunsch nach Wachstum im eSport-Sektor zum Ausdruck brachten.Die in Zusammenarbeit mit DWTC und Alanza Trading organisierten GameExpo und PopConME begannen am zweiten Tag als zwei der Hauptattraktionen des Festivals. GameExpo und PopConME präsentierten einige der größten Hollywood-Stars und es gab spezielle Meet-and-Greet-Sitzungen, exklusive Workshops, Filmvorführungen, internationale Künstler und Kreative, eine Künstler-Allee, einen Cosplay-Wettbewerb mit einem Preisgeld von 75.000 Dh für den Gewinner, Gaming-Wettbewerbe und eSport-Turniere.Während der viertägigen GameExpo fanden in Kooperation mit weltweiten Gaming-Titeln, darunter Minecraft und Honor of Kings, drei Grassroots-eSport-Turniere statt, bei denen regionale eSport-Wettkämpfer und junge Gamer die Chance ergriffen, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und Preise im Wert von bis zu 25.000 US-Dollar zu gewinnen. Zum Abschluss des ersten Festivals trat der beliebte ägyptische Künstler Wegz mit einer elektrisierenden Musikshow live auf.Das erste DEF 2022 richtete sich an Gamer, Familien, Freunde, Kunst- und Musikliebhaber, Branchenprofis und eSport-Experten, mit dem Ziel, die Gaming- und eSport-Communitys in Dubai und der Region zu vereinen und voranzubringen.Weitere Informationen zu DEF 2022 finden Sie unter www.dubaiesportsfestival.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1954286/PGC_Final_Award_Ceremony.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dubai-esports-festival-2022-mit-hohepunkt-beendet-301686979.htmlPressekontakt:Zhang Zhuocheng,zhangzhuocheng@vspn.com,+86-18640010988Original-Content von: VSPN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166984/5378926