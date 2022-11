Zumindest etwas scheint die Laune an den Märkten wieder zu steigen, nachdem die gestern veröffentlichten Fed-Protokolle weitere Hinweise auf einen gemächlicheren Kurs bei Zinserhöhungen lieferten. Der ganz große Kurssprung blieb bisher zwar noch aus. Zumindest rückt das Thema Zinsen aber weit genug in den Hintergrund, dass die Börsianer sich wieder auf andere Dinge konzentrieren können.Beispielsweise Forschungserfolge beim japanischen Pharmakonzern Astellas, über die das "Handelsblatt" berichtete. In einer Phase-III-Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...