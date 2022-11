Im Rahmen einer Intensivierung der Bemühungen um die Steigerung der Attraktivität Jamaikas für internationale Investoren verdoppelt die jamaikanische Regierung ihre Bemühungen, um mehr in- und ausländische Direktinvestitionen anzuziehen.

Die kommende zweitägige "Invest Jamaica the Nearshore Delivery Hub of the Caribbean" Konferenz, die vom 29. bis 30. November in Montego Bay stattfindet, wird Jamaika weiterhin als nächsten globalen "bevorzugten Investitionsstandort" positionieren und ist Teil eines fünfjährigen Entwicklungsprojekts in Partnerschaft mit der Inter-American Development Bank (IDB), um den Global Services Sector (GSS) des Landes auszubauen.

Das Event wird mehrere innovative, gegenseitig nutzbringende und nachhaltige sektorale Investitionsmöglichkeiten für potenzielle Anleger aus aller Welt aufzeigen, insbesondere aus Bereichen der Agrarwirtschaft, der Logistik/Sonderwirtschaftszonen, der Fertigung, globaler digitaler Dienstleistungen und des Finanzwesens und Fremdenverkehrs.

Weltweite Geschäftstätigkeiten gepaart mit inländischer Nachhaltigkeit

Die ständige Verbesserung der jamaikanischen Wirtschaft wird eine neue Welle kollaborativer und breit angelegter Investitionen in Jamaika fördern, die in einzigartiger Weise nachhaltige Projekte sowohl in nationalem als auch globalem Interesse priorisiert.

Zur Unterstützung dieser Überbrückung der sich wandelnden Anforderungen internationaler Investoren und der nationalen sozialen Entwicklungserfordernisse in Jamaika selbst, wird in Jamaika gerade eine Vielzahl öffentlicher und privatwirtschaftliche Initiativen "von Grund auf" ausgerollt. Zu diesen Initiativen gehören die National Investment Policy, das Global Services Sector Project und die Business Environment Reforms Agenda. Diese Initiativen werden den Jamaikanerinnen und Jamaikanern neue berufliche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen und die nationale Wirtschaft weiter stärken, wobei die Kompetenzentwicklung mit einem höherem Mehrwert und das Angebot eines beispiellosen Beihilfeniveaus für die Anleger ermöglicht wird.

Die holistische und ethische Wahlmöglichkeit

Insbesondere für das Global Service Sector (GSS) Project werden die Kompetenzschulungs- und Lehrlingsausbildungsprogramme die jamaikanische Bevölkerung in Servicekompetenzen mit höherem Mehrwert, wie etwa Management und Führung, IT-Infrastruktur, Informationaustausch, Digitalmarketing, Software-Entwicklung und -Integration, kritisches und analytisches Denken und menschzentriertes Interaktionsdesign weiterbilden.

In eindrucksvoller Weise werden im Rahmen des Apprenticeship Programme nahezu 3.000 Jamaikanerinnen und Jamaikaner bis zum Ende des GSS-Projekts geschult, während im Rahmen des High School Immersion Programme 20.000 einheimische Schülerinnen und Schüler in Bezug auf bessere Arbeitsmarktfähigkeiten und Fachaufgaben geschult werden, um enormen Nutzen sowohl für Jamaika als auch seine Investoren zu schaffen.

Diese Art einer meinungsbildenden holistischen und ethischen Konzeption für weltweite Geschäftstätigkeiten verändert die Wahrnehmungen globaler Investitionen und Jamaika nimmt hierbei eine Führungsposition ein.

Entscheiden Sie sich zugunsten von Jamaika. Investieren Sie in Jamaika.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.dobusinessjamaica.com

www.invest-jamaica.com

ÜBER JAMPRO

Der Auftrag der Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) besteht darin, die wirtschaftliche Entwicklung durch Wachstum bei Investitionen und Exporten voranzubringen. JAMPRO ist eine Dienststelle des Ministeriums für Industrie, Investitionen und Handel. Weitere Informationen über JAMPRO finden Sie unter https://dobusinessjamaica.com/.

Contacts:

Amy Goulding

G&A Communications Inc

Tel.: +1 246 820 8695

E-Mail: amy@gacaribbean.com

JAMPRO

Jamaica Promotions Corporation

Marketing Communications

marketing@jamprocorp.com

Tel.: (876) 978-7755