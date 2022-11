Québec Nickel Corp. (CSE: QNI) ("Québec Nickel Corp." oder das "Unternehmen") freut sich die Durchführung einer Privatplatzierung bekannt zu geben. Diese umfasst: (i) Einheiten (jeweils eine "Einheit") im Wert von bis zu 5 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,20 Dollar pro Einheit; und (ii) Flow-Through-Aktien (jeweils eine "FT-Aktie") im Wert von bis zu 2 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,24 Dollar pro FT-Aktie sowie bis zu 3 Millionen Dollar in Form von Québec Flow-Through-Aktien (jeweils eine "Québec FT-Aktie") zu einem Preis von 0,25 Dollar pro Québec FT-Aktie, um einen maximalen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 10.000.000 Dollar zu erzielen (das "Angebot"). Das Angebot wird von EMD Financial Inc. abgewickelt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie ("Stammaktie") am Kapital des Unternehmens und einem halben (1/2) Optionsschein ("Optionsschein") des Unternehmens. Jeder ganze Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 0,30 Dollar über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Abschlussdatum (das "Abschlussdatum") des Angebots. Die FT-Aktien und die Québec FT-Aktien werden im Sinne von Subsection 66(15) des Income Tax Act (Kanada) als "Flow-Through-Aktien" eingestuft.

Der Nettoerlös aus der Zeichnung der Einheiten wird für allgemeine Betriebskapitalzwecke eingesetzt werden. Die Bruttoerlöse aus der Ausgabe der FT-Aktien und der Québec FT-Aktien werden für kanadische Explorationsausgaben verwendet und qualifizieren sich als "Flow-Through-Bergbauausgaben" gemäß der Definition in Unterabschnitt 127(9) des Income Tax Act (Kanada) und gemäß Abschnitt 359. 1 des Taxation Act (Québec) (die "qualifizierten Ausgaben"), die am oder vor dem 31. Dezember 2023 anfallen und den Zeichnern bis spätestens 31. Dezember 2022 in einer Gesamthöhe, die nicht geringer ist als der Bruttoerlös aus der Emission der FT-Aktien bzw. Québec FT-Aktien, ausgezahlt werden. In Bezug auf in Québec ansässige Zeichner von Québec FT-Aktien, die gemäß dem Taxation Act (Québec) berechtigte natürliche Personen sind, können die kanadischen Explorationskosten außerdem in die "Explorationsbasis im Zusammenhang mit bestimmten Explorationskosten in Québec" im Sinne von Abschnitt 726.4.10 des Taxation Act (Québec) aufgenommen werden und sich für die Aufnahme in die "Explorationsbasis in Bezug auf bestimmte Ausgaben für den Tagebau in Québec oder für die Öl- und Gasexploration" im Sinne von Abschnitt 726.4.17.2 des Taxation Act (Québec) qualifizieren.

Im Zusammenhang mit dem Angebot wird das Unternehmen Vermittlungsgebühren zahlen und Vermittlungsoptionsscheine an EMD Financial Inc. sowie an alle anderen an dem Angebot teilnehmenden Registranten ausgeben. Die Optionsscheine werden aus Folgendem bestehen: (i) Vermittlungsgebühren in Höhe von bis zu 6 des Bruttoerlöses aus dem Angebot und (ii) Optionsscheine in Höhe von bis zu 6 der Anzahl der Einheiten, FT-Aktien und QC FT-Aktien, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden. Diese Optionsscheine können über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren nach dem Abschlussdatum zu einem Preis von 0,30 Dollar pro Stammaktie ausgeführt werden.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Einheiten werden (i) gemäß den geltenden Ausnahmen von der Prospektpflicht gemäß National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions oder in Québec gemäß Regulation 45-106 Prospectus Exemptions (zusammen "NI 45-106") und (ii) Käufern mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, ausgenommen Québec, gemäß der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die "Listed Issuer Financing Exemption") zum Kauf angeboten. Das Unternehmen kann insgesamt bis zu 22.500.000 Einheiten für einen maximalen Bruttoerlös von 4.500.000 Dollar unter der Listed Issuer Financing Exemption ausgeben. Einheiten, die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption angeboten werden, unterliegen nicht den Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen. Sämtliche anderen Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen der gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Ausgabe.

Die Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit dem Angebot können unter dem Profil des Unternehmens abgerufen werden unter www.sedar.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.quebecnickel.com. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2022 oder zu einem späteren durch das Unternehmen festgelegten Zeitpunkt erfolgen. Der Abschluss unterliegt gewissen Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, darunter die Genehmigung der Canadian Securities Exchange (CSE).

ÜBER QUÉBEC NICKEL CORP.

Québec Nickel Corp. ist ein Unternehmen für die Exploration von Mineralien, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Nickelprojekten in Québec, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen ist zu 100 an der Liegenschaft Ducros beteiligt, die aus 280 zusammenhängenden Bergbaukonzessionen mit einer Fläche von 15.147 Hektar im östlichen Teil des Abitibi Greenstone Belt in Québec, Kanada, besteht. Weitere Informationen über Québec Nickel Corp. erhalten Sie unter www.quebecnickel.com.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den CSE-Richtlinien) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" zu verstehen sind. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Québec Nickel oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Obgleich Québec Nickel der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Basis der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen plausibel sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß mit Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die zur Folge haben können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht darauf verlassen, dass diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt zutreffen. Obgleich sich das Unternehmen dazu entschließen kann, verpflichtet es sich nicht, diese Informationen zu einem gegebenen Zeitpunkt zu aktualisieren, sofern dies nicht in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich ist.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Die Wertpapiere dürfen auch nicht in Ländern verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung ("1933 Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an bzw. auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des 1933 Act) angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem 1933 Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert sind oder eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vorliegt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221124005051/de/

Contacts:

Im Namen des Board of Directors,

David Patterson

Chief Executive Officer und Director

1 (855) 764-2535 (QNICKEL)

info@quebecnickel.com