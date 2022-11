HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3634/ Bettina Binder war vor etwas mehr als einem Jahrzehnt die erste Expertin, die ich zum Thema Social Media interviewen durfte. Sie war jahrelang Head of Brand Management und Performance Marketing der Allianz und wurde 2021 zum Finance Marketer of the Year in Österreich ausgezeichnet. Vor kurzem hat sie sich mit ihrer Unternehmensberatung "Business Brain" selbstständig gemacht. Nicht nur die Selbstständigkeit haben wir gemeinsam: Wir sehen auch Zwischendurch-Läufe als Arbeitszeit. Im Talk geht es um Wurzeln bei der MediaCom, eine digitale Reise am Beispiel der Versicherungsbranche, Mental Health, Sportmanagement und immer wieder um die Frage, wie man E-Commerce-Projekte rockt. About: Die Serie Börsepeople ...

Den vollständigen Artikel lesen ...