HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4243/ Bettina Binder wird in diesem Podcastkino in Kürze die Super-Me-Sundays starten. Da geht es auch um KI vs. KI, also Künstliche Intelligenz vs. Körperliche Intelligenz. Und auch um KI im Sinne der beeindruckenden Intelligenz von Kindern. Die Super-Me-Sundays wird es alle 14 Tage geben, damit ist nicht nur am Samstag Sport das Thema auf Audio-CD.at, sondern immer wieder auch Sonntags. Steht Peak Performance im Mittelpunkt? Oder geht es mehr um Plauderläufe & Co? Bettina, Ex-Beachvolleyballerin und überhaupt Multisportlerin, war jahrelang Head of Brand Management und Performance Marketing der Allianz und wurde 2021 zum Finance Marketer of the Year in Österreich ausgezeichnet.Bettina Binder im ...

