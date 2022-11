DJ MÄRKTE ASIEN/Schanghai trotz hoher Covid-Infektionen im Plus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich tendieren die ostasiatischen und australischen Börsen am Freitag. Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung kehrt etwas Vorsicht ein, was vor dem Wochenende nicht ungewöhnlich ist. Während es von der Wall Street wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag keine Vorgabe gibt, tendieren die US-Futures leicht im Plus. Der Dollar gibt leicht nach, der Dollarindex büßt 0,2 Prozent ein. Teilnehmer begründen dies mit der Erwartung, dass die US-Notenbank ihre kommenden Zinsschritte kleiner ausfallen lassen wird.

In Japan (Nikkei-Index -0,4% auf 28.283 Punkte) verzeichnet der Markt kleine Verluste, belastet auch von der jüngsten Yen-Stärke, die die exportorientierten japanischen Unternehmen belastet. Wegen der positiven US-Futures dürften die Verluste bis Handelsende in Grenzen halten, vermuten Teilnehmer.

An den chinesischen Börsen steht weiter die Null-Covid-Politik im Fokus. Die Zahl der Infektionen hat landesweit ein neues Rekordniveau erreicht. Die lokalen Behörden müssen womöglich entweder die Bewegungen einschränken oder auf eine vollständige Abriegelung zurückgreifen, wie Saxo Markets urteilt. Während es in Hongkong um 0,7 Prozent nach unten geht, erholt sich Schanghai nach dem kleinen Minus vom Vortag um 0,5 Prozent. Weiter gesucht sind Aktien von Immobilienentwicklern, sie profitieren von der Aussicht auf finanzielle Unterstützung durch staatliche Kreditgeber.

Am südkoreanischen Markt (-0,1%) stehen die Aktien von Online-Spiele-Herstellern und Internetwerte unter Druck. Lokale Kryptobörsen haben den Handel mit der Spielwährung des Videospieleentwicklers Wemade wegen falscher Informationen gestoppt. Das drückt auf die Stimmung, Wemade selbst stürzen um 30 Prozent ab.

Der australische Markt hat 0,2 Prozent im Plus geschlossen, gezogen von Konsum-, Immobilien- und Finanzwerten. Lediglich Rohstoff- und Energiewerte schlossen im Minus.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.256,50 +0,2% -2,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.282,99 -0,4% -2,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.439,93 -0,1% -18,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.104,57 +0,5% -14,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.534,15 -0,7% -25,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.239,82 -0,4% +4,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.485,13 -1,1% -7,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:28 % YTD EUR/USD 1,0412 +0,0% 1,0409 1,0433 -8,4% EUR/JPY 144,27 +0,0% 144,25 144,64 +10,2% EUR/GBP 0,8604 +0,1% 0,8592 0,8629 +2,4% GBP/USD 1,2101 -0,1% 1,2115 1,2089 -10,6% USD/JPY 138,56 -0,0% 138,59 138,65 +20,4% USD/KRW 1.322,60 -0,4% 1.327,88 1.324,62 +11,3% USD/CNY 7,1591 +0,1% 7,1520 7,1454 +12,6% USD/CNH 7,1653 -0,0% 7,1685 7,1485 +12,8% USD/HKD 7,8096 +0,0% 7,8078 7,8065 +0,2% AUD/USD 0,6764 +0,0% 0,6761 0,6760 -6,9% NZD/USD 0,6263 +0,1% 0,6259 0,6262 -8,3% Bitcoin BTC/USD 16.381,10 -1,3% 16.595,32 16.690,13 -64,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,52 77,94 +0,7% +0,58 +13,3% Brent/ICE 85,75 85,34 +0,5% +0,41 +16,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.758,08 1.756,15 +0,1% +1,93 -3,9% Silber (Spot) 21,42 21,55 -0,6% -0,13 -8,1% Platin (Spot) 992,00 991,75 +0,0% +0,25 +2,2% Kupfer-Future 3,65 3,63 +0,9% +0,03 -17,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

