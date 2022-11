News von Trading-Treff.de DAX-Trading am US-Brückentag nach dem neuen DAX-Monatshoch. Der| Wall Street Handel am Nachmittag des 25.11.2022 könnte Impulse bringen. DAX-Monatshoch ohne Wall Street Der US-Feiertag hat im DAX keine Spuren von Langeweile hinterlassen. Wir sprachen am Vortag in der vorbereitenden Donnerstagsanalyse am 24.11.2022 über die beiden Möglichkeiten, entweder kaum Vola oder ein Ausbruch, der beibehalten wird. Prinzipiell ist ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...