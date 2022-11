The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2022ISIN NameXS2047628057 VW FIN.SERV 19/22 MTNXS1318014831 NWD (MTN) 15/22 MTNDE000DG4UGA5 DZ BANK IS.A913DE000NLB1J51 NORDLB IS.S.1638XS1829217428 E.ON INTL FIN. 18/22 MTNDE000DFK0AJ7 DZ BANK IS.A1376XS1713475058 SAFARI HLD VER REGS 17/22US30219GAT58 EXPR.SCRIP.HDG 17/22BE0002420926 FLUVIUS SYSTEM O.12-22MTNDE000A2AA048 SCHALKE 04 ANL. 16/23CH0198323484 THURGAUER KT.BK 12-22US91282CAX92 USA 20/22DE000BLB2R22 BAY.LDSBK.IS. 14/22US912828M805 US TREASURY 2022DE000LB1B159 LBBW STUFENZINS 16/22DE000HLB2ND8 LB.HESS.-THR.17/22 OPF