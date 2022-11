The following instruments on XETRA do have their first trading 25.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.11.2022Aktien1 SE0019172800 Arctic Blue Beverages AB BTA2 US86804J2042 SUNWODA Electronic Co. Ltd. GDR3 US03937Y2063 Arcelormittal South Africa Ltd. ADR4 US09073Q2049 Biondvax Pharmaceuticals Ltd. ADRAnleihen1 DE000A3K81W7 Siemens Energy Finance B.V.2 NO0012713520 Booster Precision Components GmbH3 FR001400E920 Crédit Agricole S.A.4 XS2413677464 Nova Ljubljanska Banka d.d.5 US75102WAD02 Rakuten Group Inc.6 USJ64264AC82 Rakuten Group Inc.7 FR001400E797 BPCE S.A.8 DE000HLB79H4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB79C5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB79B7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB79A9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB7887 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 XS2560100468 Volkswagen Financial Services N.V.