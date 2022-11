Tesla war am Mittwoch Tagessieger im Nasdaq 100 (am Donnerstag wurde in den USA nicht gehandelt). Dadurch ist im Chartbild der Aktie ein potenziell bullischer "Morning Star" entstanden. Sehen wir gerade die Rückkehr der Bullen, ist das die Basis der Aufwärtswende?

Den vollständigen Artikel lesen ...