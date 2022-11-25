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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF Chart 1 Jahr
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PR Newswire
25.11.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, November 24

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.448500 USDIE00BJXRZJ4024 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.109700 USDIE00BJXRZ273
24 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.296600 USDIE00BLRPQH31
24 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.971400 USDIE00BLRPQJ54

24 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.301300 USDIE00BLRPRR04

24 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.162100 USDIE00BLRPRQ96

24 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.888800 USDIE000HJV1VH3

24 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.871400 USDIE000QRNAC66

24 November 2022
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de
© 2022 PR Newswire
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