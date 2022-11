Am Freitag wird der Dax wenig bewegt bei 14.550 Punkten erwartet. Kann der deutsche Leitindex nach der Thanksgiving-Rally seine hohen Kurse verteidigen oder geht es wieder abwärts? Gestern hatte der Dax um 0,9 Prozent auf 14.560 Punkte zugelegt. Grund dafür waren gute Geschäftsklima-Zahlen in Deutschland, sowie die Hoffnung auf ein lockereres Vorgehen der Notenbanken bei den Zinsanhebungen. Weil in den USA aufgrund von Thanksgiving die Börsen geschlossen ...

