InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Nov 25

LONDON, UK / ACCESSWIRE / November 25, 2022 / The Company announces that on 24 November 2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 6 May 2022 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 09 August 2022, as announced on 09 August 2022.

Date of purchase: 24 November 2022 Aggregate number of ordinary shares purchased: 17,824 Lowest price paid per share: £ 47.5900 Highest price paid per share: £ 47.8700 Average price paid per share: £ 47.6859

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 175,389,398 ordinary shares in issue (excluding 8,156,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Schedule of Purchases



Shares purchased: 17,824 (ISIN: GB00BHJYC057)



Date of purchases: 24 November 2022



Investment firm: GSI



Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 17,824 Highest price paid (per ordinary share) £ 47.8700 Lowest price paid (per ordinary share) £ 47.5900 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 47.6859

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 24/11/2022 08:49:08 GMT 24 47.6900 XLON 661245254440339 24/11/2022 08:49:08 GMT 133 47.6900 XLON 661245254440340 24/11/2022 09:01:14 GMT 205 47.7400 XLON 661245254441175 24/11/2022 09:07:37 GMT 26 47.6400 XLON 661245254441716 24/11/2022 09:07:37 GMT 87 47.6400 XLON 661245254441715 24/11/2022 09:11:13 GMT 58 47.7400 XLON 661245254441985 24/11/2022 09:11:13 GMT 71 47.7400 XLON 661245254441984 24/11/2022 09:12:20 GMT 118 47.7300 XLON 661245254442094 24/11/2022 09:17:36 GMT 102 47.6100 XLON 661245254442489 24/11/2022 09:24:04 GMT 92 47.6700 XLON 661245254442927 24/11/2022 09:26:23 GMT 82 47.6700 XLON 661245254443111 24/11/2022 09:29:43 GMT 11 47.6700 XLON 661245254443439 24/11/2022 09:31:49 GMT 88 47.6600 XLON 661245254443575 24/11/2022 09:39:54 GMT 15 47.6900 XLON 661245254444254 24/11/2022 09:39:54 GMT 108 47.6900 XLON 661245254444255 24/11/2022 09:45:54 GMT 77 47.6500 XLON 661245254444616 24/11/2022 09:57:18 GMT 22 47.7100 XLON 661245254445673 24/11/2022 09:57:18 GMT 78 47.7100 XLON 661245254445674 24/11/2022 10:02:33 GMT 47 47.7200 XLON 661245254445983 24/11/2022 10:02:33 GMT 79 47.7200 XLON 661245254445982 24/11/2022 10:12:26 GMT 40 47.7300 XLON 661245254446679 24/11/2022 10:12:26 GMT 49 47.7300 XLON 661245254446680 24/11/2022 10:21:48 GMT 123 47.7500 XLON 661245254447555 24/11/2022 10:27:31 GMT 128 47.8400 XLON 661245254448007 24/11/2022 10:34:02 GMT 26 47.7900 XLON 661245254448742 24/11/2022 10:34:02 GMT 52 47.7900 XLON 661245254448741 24/11/2022 10:37:40 GMT 84 47.7800 XLON 661245254448953 24/11/2022 10:44:51 GMT 96 47.8000 XLON 661245254449368 24/11/2022 10:46:58 GMT 2 47.7900 XLON 661245254449500 24/11/2022 10:46:58 GMT 91 47.7900 XLON 661245254449499 24/11/2022 10:57:05 GMT 48 47.8700 XLON 661245254450350 24/11/2022 10:57:05 GMT 82 47.8700 XLON 661245254450351 24/11/2022 10:57:54 GMT 73 47.8500 XLON 661245254450403 24/11/2022 10:58:52 GMT 93 47.8100 XLON 661245254450496 24/11/2022 11:07:43 GMT 134 47.7800 XLON 661245254451306 24/11/2022 11:13:41 GMT 32 47.7800 XLON 661245254451694 24/11/2022 11:13:41 GMT 109 47.7800 XLON 661245254451693 24/11/2022 11:16:35 GMT 72 47.7800 XLON 661245254451872 24/11/2022 11:23:13 GMT 5 47.7800 XLON 661245254452180 24/11/2022 11:23:13 GMT 29 47.7800 XLON 661245254452178 24/11/2022 11:23:13 GMT 114 47.7800 XLON 661245254452179 24/11/2022 11:28:37 GMT 99 47.7500 XLON 661245254452582 24/11/2022 11:35:50 GMT 37 47.7300 XLON 661245254452867 24/11/2022 11:35:50 GMT 78 47.7300 XLON 661245254452868 24/11/2022 11:41:13 GMT 36 47.7300 XLON 661245254453076 24/11/2022 11:41:13 GMT 37 47.7300 XLON 661245254453077 24/11/2022 11:45:45 GMT 18 47.7400 XLON 661245254453256 24/11/2022 11:45:45 GMT 63 47.7400 XLON 661245254453257 24/11/2022 11:47:40 GMT 72 47.7300 XLON 661245254453324 24/11/2022 11:54:24 GMT 78 47.7000 XLON 661245254453637 24/11/2022 11:56:33 GMT 30 47.6800 XLON 661245254453780 24/11/2022 11:56:33 GMT 43 47.6800 XLON 661245254453781 24/11/2022 11:56:34 GMT 73 47.6800 XLON 661245254453782 24/11/2022 12:03:58 GMT 64 47.6700 XLON 661245254454125 24/11/2022 12:03:58 GMT 124 47.6700 XLON 661245254454126 24/11/2022 12:08:38 GMT 80 47.7100 XLON 661245254454454 24/11/2022 12:08:38 GMT 82 47.7100 XLON 661245254454453 24/11/2022 12:12:24 GMT 78 47.7000 XLON 661245254454609 24/11/2022 12:15:14 GMT 29 47.7100 XLON 661245254454780 24/11/2022 12:15:14 GMT 53 47.7100 XLON 661245254454779 24/11/2022 12:18:13 GMT 77 47.6900 XLON 661245254454922 24/11/2022 12:20:07 GMT 78 47.6500 XLON 661245254455010 24/11/2022 12:25:33 GMT 82 47.6500 XLON 661245254455206 24/11/2022 12:30:43 GMT 47 47.6500 XLON 661245254455407 24/11/2022 12:30:43 GMT 60 47.6500 XLON 661245254455408 24/11/2022 12:35:20 GMT 1 47.6800 XLON 661245254455652 24/11/2022 12:35:20 GMT 98 47.6800 XLON 661245254455653 24/11/2022 12:42:45 GMT 30 47.7000 XLON 661245254455946 24/11/2022 12:42:45 GMT 58 47.7000 XLON 661245254455945 24/11/2022 12:42:45 GMT 104 47.7000 XLON 661245254455947 24/11/2022 12:45:51 GMT 72 47.6500 XLON 661245254456060 24/11/2022 12:49:24 GMT 77 47.6700 XLON 661245254456171 24/11/2022 12:51:54 GMT 83 47.6900 XLON 661245254456354 24/11/2022 12:56:09 GMT 92 47.6700 XLON 661245254456590 24/11/2022 13:01:07 GMT 39 47.6700 XLON 661245254456864 24/11/2022 13:01:07 GMT 43 47.6700 XLON 661245254456865 24/11/2022 13:05:46 GMT 131 47.7000 XLON 661245254457265 24/11/2022 13:10:01 GMT 74 47.6700 XLON 661245254457575 24/11/2022 13:12:44 GMT 33 47.6800 XLON 661245254457773 24/11/2022 13:12:44 GMT 57 47.6800 XLON 661245254457772 24/11/2022 13:18:05 GMT 134 47.7000 XLON 661245254458069 24/11/2022 13:22:07 GMT 52 47.6600 XLON 661245254458246 24/11/2022 13:22:07 GMT 95 47.6600 XLON 661245254458247 24/11/2022 13:28:33 GMT 89 47.6400 XLON 661245254458548 24/11/2022 13:28:33 GMT 95 47.6400 XLON 661245254458547 24/11/2022 13:36:13 GMT 90 47.6400 XLON 661245254458913 24/11/2022 13:36:13 GMT 151 47.6400 XLON 661245254458912 24/11/2022 13:39:00 GMT 67 47.6500 XLON 661245254459076 24/11/2022 13:39:00 GMT 82 47.6500 XLON 661245254459077 24/11/2022 13:44:29 GMT 27 47.6600 XLON 661245254459401 24/11/2022 13:44:29 GMT 187 47.6600 XLON 661245254459402 24/11/2022 13:50:59 GMT 87 47.6800 XLON 661245254459832 24/11/2022 13:50:59 GMT 239 47.6900 XLON 661245254459828 24/11/2022 13:53:20 GMT 110 47.6700 XLON 661245254459938 24/11/2022 13:55:59 GMT 25 47.6700 XLON 661245254460059 24/11/2022 13:55:59 GMT 52 47.6700 XLON 661245254460060 24/11/2022 14:04:28 GMT 118 47.7200 XLON 661245254460579 24/11/2022 14:05:44 GMT 324 47.7400 XLON 661245254460695 24/11/2022 14:08:12 GMT 24 47.7400 XLON 661245254461023 24/11/2022 14:08:12 GMT 74 47.7400 XLON 661245254461022 24/11/2022 14:09:37 GMT 104 47.7400 XLON 661245254461106 24/11/2022 14:12:07 GMT 169 47.7200 XLON 661245254461291 24/11/2022 14:13:35 GMT 73 47.7000 XLON 661245254461476 24/11/2022 14:16:16 GMT 82 47.6900 XLON 661245254461682 24/11/2022 14:23:56 GMT 18 47.6900 XLON 661245254462189 24/11/2022 14:23:56 GMT 23 47.6900 XLON 661245254462188 24/11/2022 14:23:56 GMT 30 47.6900 XLON 661245254462190 24/11/2022 14:24:21 GMT 82 47.6800 XLON 661245254462211 24/11/2022 14:25:02 GMT 76 47.6800 XLON 661245254462243 24/11/2022 14:25:02 GMT 233 47.6800 XLON 661245254462242 24/11/2022 14:26:15 GMT 72 47.6500 XLON 661245254462323 24/11/2022 14:29:04 GMT 49 47.6300 XLON 661245254462555 24/11/2022 14:29:04 GMT 62 47.6300 XLON 661245254462556 24/11/2022 14:30:27 GMT 74 47.6200 XLON 661245254462618 24/11/2022 14:31:21 GMT 38 47.5900 XLON 661245254462758 24/11/2022 14:31:21 GMT 82 47.5900 XLON 661245254462757 24/11/2022 14:33:32 GMT 55 47.6200 XLON 661245254463062 24/11/2022 14:33:32 GMT 84 47.6200 XLON 661245254463063 24/11/2022 14:33:34 GMT 101 47.6200 XLON 661245254463067 24/11/2022 14:35:00 GMT 67 47.6700 XLON 661245254463240 24/11/2022 14:35:00 GMT 97 47.6700 XLON 661245254463241 24/11/2022 14:36:03 GMT 47 47.6900 XLON 661245254463318 24/11/2022 14:36:03 GMT 102 47.6900 XLON 661245254463319 24/11/2022 14:37:24 GMT 34 47.6800 XLON 661245254463527 24/11/2022 14:37:24 GMT 61 47.6800 XLON 661245254463526 24/11/2022 14:37:24 GMT 144 47.6800 XLON 661245254463525 24/11/2022 14:38:55 GMT 119 47.6600 XLON 661245254463614 24/11/2022 14:40:28 GMT 9 47.6700 XLON 661245254463726 24/11/2022 14:40:28 GMT 125 47.6700 XLON 661245254463725 24/11/2022 14:40:28 GMT 125 47.6700 XLON 661245254463727 24/11/2022 14:41:56 GMT 100 47.7000 XLON 661245254463852 24/11/2022 14:46:02 GMT 36 47.6900 XLON 661245254464141 24/11/2022 14:46:02 GMT 152 47.6900 XLON 661245254464142 24/11/2022 14:50:52 GMT 8 47.6800 XLON 661245254464773 24/11/2022 14:50:52 GMT 154 47.6800 XLON 661245254464774 24/11/2022 14:50:58 GMT 215 47.6600 XLON 661245254464795 24/11/2022 14:51:49 GMT 74 47.6500 XLON 661245254464869 24/11/2022 14:51:49 GMT 93 47.6500 XLON 661245254464868 24/11/2022 14:54:06 GMT 2 47.6600 XLON 661245254465045 24/11/2022 14:54:06 GMT 18 47.6600 XLON 661245254465046 24/11/2022 14:54:06 GMT 69 47.6600 XLON 661245254465047 24/11/2022 14:54:20 GMT 220 47.6500 XLON 661245254465059 24/11/2022 15:01:11 GMT 62 47.6100 XLON 661245254465835 24/11/2022 15:01:11 GMT 67 47.6100 XLON 661245254465836 24/11/2022 15:05:53 GMT 180 47.6600 XLON 661245254466400 24/11/2022 15:06:01 GMT 70 47.6500 XLON 661245254466403 24/11/2022 15:06:01 GMT 70 47.6600 XLON 661245254466404 24/11/2022 15:06:59 GMT 63 47.6700 XLON 661245254466527 24/11/2022 15:06:59 GMT 63 47.6700 XLON 661245254466529 24/11/2022 15:06:59 GMT 113 47.6700 XLON 661245254466528 24/11/2022 15:08:23 GMT 154 47.6800 XLON 661245254466633 24/11/2022 15:14:00 GMT 79 47.6800 XLON 661245254467196 24/11/2022 15:14:42 GMT 10 47.6800 XLON 661245254467274 24/11/2022 15:14:42 GMT 69 47.6800 XLON 661245254467273 24/11/2022 15:15:43 GMT 104 47.6800 XLON 661245254467421 24/11/2022 15:15:43 GMT 106 47.6800 XLON 661245254467419 24/11/2022 15:16:49 GMT 225 47.6900 XLON 661245254467523 24/11/2022 15:18:54 GMT 102 47.7000 XLON 661245254467727 24/11/2022 15:20:10 GMT 12 47.6800 XLON 661245254467891 24/11/2022 15:20:10 GMT 14 47.6800 XLON 661245254467890 24/11/2022 15:20:40 GMT 94 47.6800 XLON 661245254467952 24/11/2022 15:21:10 GMT 346 47.6700 XLON 661245254468000 24/11/2022 15:24:08 GMT 130 47.6400 XLON 661245254468270 24/11/2022 15:29:12 GMT 21 47.6600 XLON 661245254468780 24/11/2022 15:29:12 GMT 90 47.6600 XLON 661245254468779 24/11/2022 15:29:12 GMT 125 47.6600 XLON 661245254468776 24/11/2022 15:35:54 GMT 149 47.6900 XLON 661245254469327 24/11/2022 15:40:52 GMT 8 47.6500 XLON 661245254469870 24/11/2022 15:45:43 GMT 14 47.6800 XLON 661245254470291 24/11/2022 15:45:43 GMT 82 47.6800 XLON 661245254470294 24/11/2022 15:45:43 GMT 106 47.6800 XLON 661245254470292 24/11/2022 15:47:02 GMT 8 47.6500 XLON 661245254470432 24/11/2022 15:47:02 GMT 85 47.6500 XLON 661245254470433 24/11/2022 15:47:16 GMT 82 47.6400 XLON 661245254470444 24/11/2022 15:50:25 GMT 35 47.7000 XLON 661245254470793 24/11/2022 15:50:30 GMT 14 47.7000 XLON 661245254470796 24/11/2022 15:50:30 GMT 71 47.7000 XLON 661245254470797 24/11/2022 15:50:31 GMT 339 47.6900 XLON 661245254470798 24/11/2022 15:52:16 GMT 76 47.6900 XLON 661245254470985 24/11/2022 15:52:16 GMT 79 47.6900 XLON 661245254470987 24/11/2022 15:52:16 GMT 128 47.6900 XLON 661245254470986 24/11/2022 15:55:18 GMT 141 47.6800 XLON 661245254471254 24/11/2022 16:00:56 GMT 97 47.6700 XLON 661245254471828 24/11/2022 16:08:50 GMT 69 47.6900 XLON 661245254472602 24/11/2022 16:08:50 GMT 154 47.6900 XLON 661245254472603 24/11/2022 16:11:34 GMT 8 47.6900 XLON 661245254472934 24/11/2022 16:11:34 GMT 90 47.6900 XLON 661245254472933 24/11/2022 16:11:34 GMT 328 47.6900 XLON 661245254472932 24/11/2022 16:15:24 GMT 150 47.6600 XLON 661245254473395 24/11/2022 16:16:02 GMT 24 47.6500 XLON 661245254473460 24/11/2022 16:16:02 GMT 61 47.6500 XLON 661245254473461 24/11/2022 16:20:07 GMT 299 47.6600 XLON 661245254473956 24/11/2022 16:20:40 GMT 5 47.6600 XLON 661245254474025 24/11/2022 16:20:40 GMT 69 47.6600 XLON 661245254474024 24/11/2022 16:22:03 GMT 76 47.6600 XLON 661245254474169 24/11/2022 16:22:03 GMT 189 47.6600 XLON 661245254474170 24/11/2022 16:22:11 GMT 113 47.6600 XLON 661245254474231 24/11/2022 16:26:11 GMT 104 47.6400 XLON 661245254474866 24/11/2022 16:27:07 GMT 104 47.6300 XLON 661245254475041 24/11/2022 16:27:16 GMT 80 47.6500 XLON 661245254475089 24/11/2022 16:27:21 GMT 36 47.6500 XLON 661245254475118 24/11/2022 16:27:21 GMT 82 47.6500 XLON 661245254475117 24/11/2022 16:27:21 GMT 158 47.6500 XLON 661245254475119 24/11/2022 16:28:01 GMT 20 47.6600 XLON 661245254475241 24/11/2022 16:28:01 GMT 88 47.6600 XLON 661245254475239 24/11/2022 16:29:12 GMT 1 47.6300 XLON 661245254475433 24/11/2022 16:29:12 GMT 4 47.6300 XLON 661245254475432 24/11/2022 16:29:12 GMT 27 47.6300 XLON 661245254475430 24/11/2022 16:29:12 GMT 31 47.6300 XLON 661245254475431 24/11/2022 16:29:17 GMT 14 47.6300 XLON 661245254475458 24/11/2022 16:29:17 GMT 31 47.6300 XLON 661245254475457 24/11/2022 16:29:45 GMT 4 47.6500 XLON 661245254475603 24/11/2022 16:29:45 GMT 31 47.6500 XLON 661245254475602 24/11/2022 16:29:45 GMT 43 47.6500 XLON 661245254475601 24/11/2022 16:29:53 GMT 30 47.6400 XLON 661245254475660 24/11/2022 16:29:53 GMT 31 47.6400 XLON 661245254475661 24/11/2022 16:29:53 GMT 32 47.6400 XLON 661245254475662 24/11/2022 16:29:54 GMT 70 47.6400 XLON 661245254475665 24/11/2022 16:29:55 GMT 70 47.6400 XLON 661245254475687



