Der deutsche Leitindex hat erneut einen guten Handelstag hingelegt. Der Start war bereits freundlich. Im Anschluss baute der DAX seine Gewinne weiter aus. Am Ende schloss er bei 14.539 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 0,8 Prozent bzw. elf Zählern. Marktidee: LEG Immobilien Die Aktie von LEG Immobilien hat gestern einen mächtigen Satz nach oben gemacht. Dabei sprang das Papier auch über die 50-Tage-Linie. Durch den Anstieg stehen die Chancen gut, dass der Kurs zu einer zweiten Erholungswelle ansetzt. Entscheidend ist, dass sich die Aktie über einer bestimmten Unterstützung hält.