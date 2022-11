Hast du gewusst, dass die Porr Group das Al Janoub Stadion (früher hieß es Al Wakrah) von 2014 bis 2019 in Katar gebaut hat, das jetzt bei der Fußball WM bespielt wird? Vor kurzem hat dort Frankreich gegen Australien 2:1 gewonnen. Architektin war Zaha Hadid. Das nächste Spiele in diesem Stadion ist Tunesien gegen Australien morgen Samstag. am 5. Dezember 2022 steigt dort das Achtelfinale. Hufton+Crow Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...