Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Folge 12: 20 Jahre Euro - im Gespräch mit Robert Holzmann In dieser Folge des "Finance Friday" spricht Finanzminister Magnus Brunner mit dem Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, über das 20-jährige Jubiläum Österreichs als Teil der EU-Währungsunion, die Rolle der EZB im Kampf gegen die hohe Inflation und den Euro in Bargeldform. Für Neuigkeiten aus dem Finanzressort und Einblicke in den Arbeitsalltag des Finanzministers folge den Social Media-Kanälen von Magnus Brunner oder der Facebook-Seite des Finanzministeriums: Instagram Kanal von Magnus Brunner LinkedIn von Magnus Brunner Facebook-Seite des Finanzministeriums ...

